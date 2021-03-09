Суд в Москве отправил в колонию главу клиники пластической хирургии за неудачную операцию

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Симоновский суд в Москве приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии директора московской клиники пластической хирургии Сфера Гульнару Шах за нанесение увечий пациентке Каролине Саргисян. Об этом сообщает РИА Новости.
После ринопластики пациентка впала в кому, также у нее обнаружился пролом костей черепа.
Шах признана виновной. С нее взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. До этого она добровольно выплатила потерпевшей 500 тысяч рублей.
Защита потерпевшей заявила, что считает наказание для Шах слишком мягким и иск удовлетворен лишь частично.
Анестезиолог Лев Хитрин, работавший вместе с Шах, находится под подпиской о невыезде. Следствие выяснило, что ранее он работал в другой московской клинике, где три пациентки умерли после неудачно проведенных операций.
Еще один фигурант, хирург Геворг Степанян был отравлен из СИЗО под подписку о невыезде, находясь под которой, сбежал из страны. Сейчас он находится в международном розыске.
Ранее Мосгорсуд закрыл уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти пациента. Она выразила мнение, что ее пример поможет в будущем избегать подобных ситуаций. Мисюрина особо отметила поддержку со стороны профессионального сообщества врачей.
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