Врач-гематолог Мисюрина заявила о намерении продолжить работу по профессии

Врач Мисюрина намерена продолжить работу по профессии

Врач-гематолог Елена Мисюрина намерена продолжить работу по профессии. Об этом она заявила в интервью телеканалу Москва 24.

Накануне Московский городской суд закрыл уголовное дело врача Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти пациента.

Ведущая телеканала поинтересовалась, возникали ли у Мисюриной мысли оставить профессию по причине больших рисков.

"Нет, ни разу не было", – подчеркнула медик.

Мисюрина выразила мнение, что ее пример поможет в будущем избегать подобных ситуаций. Она особо отметила поддержку со стороны профессионального сообщества врачей.

"Я была уверена, что я невиновна, и за это боролась", – сказала Мисюрина.

Дело в отношении Мисюриной было возбуждено в 2018 году. По версии следствия, за два года до этого медик нарушила методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии, это стало причиной смерти пациента.

Женщина получила 2 года тюрьмы, до вступления приговора в силу ее перевели под подписку о невыезде. Позже прокуратура потребовала отмены состоявшегося судебного решения, указав на допущенные во время следствия нарушения. В СК заявили, что позиция прокуратуры ставит под сомнение компетентность сотрудников надзорного ведомства. В апреле дело было возвращено в прокуратуру.