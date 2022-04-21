Суд в Курской области вынес приговор экс-главе районного ОМВД за госизмену

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Курский областной суд приговорил экс-главу районного ОМВД Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии по делу о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Приговором Курского областного суда Борзенков Дмитрий Александрович, ранее занимавший должность начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, признан виновным, <...> ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение лишить подсудимого звания подполковника полиции и назначить ему штраф в размере 200 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год.

Сам полицейский свою вину так и не признал. Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Борзенкова задержали еще в июне 2020 года. По данным ФСБ, он был привлечен к сотрудничеству с одним из подразделений Службы безопасности Украины: передавал туда данные, являвшиеся государственной тайной. Позже ему было предъявлено обвинение в госизмене.

