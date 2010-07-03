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11:30

Заочно арестован еще один фигурант дела Захарченко

суды

11:30

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего сотрудника "Инкредбанка" Дмитрия Моторина. Он был объявлен в международный розыск по делу о даче взятки более чем в 2 миллиарда рублей бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Моторина меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию либо задержания на территории РФ", – сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

20 марта сообщалось, что Никулинский суд Москвы не прекратил производство по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ к бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД, полковнику Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства имущества и активов почти на 500 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд удовлетворил аналогичные ходатайства следствия в отношении совладельца "Интерпрогрессбанка" (ИПБ) Бориса Ушеровича и бизнесмена Ивана Станкевича. Их обвиняют в даче особо крупной взятки. По этому делу в РФ заключены под стражу совладелец "Группы компаний 1520" и совладелец ИПБ Валерий Маркелов, экс-адвокат Виктор Белевцов (по версии следствия, он является доверенным лицом Захарченко), которому вменяется посредничество взяточничеству.

Следствие заявляло, что Маркелов, Ушерович, Моторин и Станкевич с ноября 2007 года по август 2016 года передали Захарченко более двух миллиардов рублей взятки. Полковник получал деньги ежемесячно по 150 тысяч долларов. С 2016 года он находится под стражей и отрицает вину.

Сюжет: Дело полковника МВД Дмитрия Захарченко

суды

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