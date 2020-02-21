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Происшествия

16:18

Суд приговорил мать мальчика, которого ставили на гречку, к 1,5 годам колонии

суды происшествия

Фото: cоцсети

Омский районный суд вынес приговор в отношении родителей 8-летнего мальчика, которого в наказание ставили на коленях на гречневую крупу. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд приговорил мать к 1,5 годам колонии, ее сожителя – к 4,5 годам общего режима", – сообщили в Следственном управлении СК РФ по Омской области.

Об истязаниях малолетнего ребенка сообщалось в декабре 2019 года. Родная мать ребенка и его отчим ставили сына на гречку за любые провинности. Срок наказания варьировался от получаса до девяти часов.

Весной 2019 года ребенок сбежал из семьи и рассказал об истязаниях соседям. Мальчика передали врачам, которым пришлось местами срезать кожу с ног – гречка частично вросла в живые ткани.

В отношении родителей пострадавшего было возбуждено уголовное дело. В ходе судебных разбирательств мать и отчим частично признали вину. Так, они высказались против квалификации своих действий как истязания и пытки, а также отрицали, что преступление было совершено по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что восьмилетний ребенок будет жить в школе-интернате то время, пока будет решаться вопрос о возможном лишении матери родительских прав.

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