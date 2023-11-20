Бывшего главу Клинского района Подмосковья приговорили к 18 годам колонии

Фото: ИТАР-ТАСС/Юрий Машков

В Московской области назначили 18 лет тюрьмы бывшему главе Клинского района Александру Постриганю по уголовному делу об организации преступного сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 118 миллионов рублей и запретили занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на протяжении пяти лет, а также ограничили дополнительно свободу на 1 год 6 месяцев.

Приговор также вынесли трем его сообщникам – Алексею Полунину, Вадиму Ермошкину и Андрею Бекетову. Первому подсудимому назначили 12 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и штраф в размере 500 тысяч рублей. Второй обвиняемый получил 7 лет лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев и штраф в размере 400 тысяч рублей, а третий – 5 лет 6 месяцев тюрьмы с ограничением свободы на 6 месяцев и штраф в размере 300 тысяч рублей.

​Отбывать наказание все четверо будут в исправительных колониях общего и строгого режимов. ​

Как сообщили в суде, Постригань организовал преступное сообщество, куда входили Полунин, Ермошкин и Бекетов. Все четверо совершили тяжкие преступления, связанные с хищением муниципального имущества и его легализацией. Само сообщество действовало на территории Клинского района Московской области в период с августа 2003 года по март 2019 года, но даже после этого его члены продолжали пользоваться похищенным имуществом.

Ранее Черемушкинский суд Москвы назначил основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель", в которую входит агрохолдинг "Русское молоко", Василию Бойко-Великому 6,6 года колонии по делу о растрате примерно 89 миллионов рублей.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата организованной группой"). Наказание бизнесмен будет отбывать в колонии общего режима.

"Московский патруль": суд рассмотрит иск о конфискации имущества экс-прокурора Раменского