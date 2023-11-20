20 ноября, 14:54Происшествия
Суд арестовал мужчину, пытавшегося затушить Вечный огонь на Поклонной горе
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Суд арестовал мужчину, который пытался затушить Вечный огонь на Поклонной горе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.
Отмечается, что так было удовлетворено ходатайство следствия.
Ранее ведомство направило в суд ходатайство об аресте 49-летнего мужчины. Уточнялось, что в ходе выяснения обстоятельств произошедшего мужчину планируют направить на психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
Мужчина попытался потушить Вечный огонь, вылив на него жидкость из пластиковой бутылки. Помимо этого, он разбросал венки, возложенные в память о воинах. При задержании полиция установила, что в момент инцидента нарушитель порядка находился в состоянии алкогольного опьянения.
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