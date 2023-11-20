Суд арестовал мужчину, пытавшегося затушить Вечный огонь на Поклонной горе

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд арестовал мужчину, который пытался затушить Вечный огонь на Поклонной горе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что так было удовлетворено ходатайство следствия.

Ранее ведомство направило в суд ходатайство об аресте 49-летнего мужчины. Уточнялось, что в ходе выяснения обстоятельств произошедшего мужчину планируют направить на психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Мужчина попытался потушить Вечный огонь, вылив на него жидкость из пластиковой бутылки. Помимо этого, он разбросал венки, возложенные в память о воинах. При задержании полиция установила, что в момент инцидента нарушитель порядка находился в состоянии алкогольного опьянения.

Туристка сожгла свои вещи и цветы в Вечном огне в Волгограде