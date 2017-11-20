Защита сбившей ребенка в Балашихе Алисовой обжаловала приговор

20 ноября, 14:40
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Защита Ольги Алисовой, приговоренной к трем годам колонии-поселения из-за смерти мальчика при ДТП в Балашихе, обжаловала приговор.
"Я обжаловала приговор, прошу направить дело на пересмотр", – цитирует адвоката Наталью Куракину РИА Новости.
Ранее суд направил в адвокатскую контору, где зарегистрирована Куракина, материалы о допущенных ею в ходе процесса нарушениях. Суть претензий не уточняется.
Как установил суд, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris из-за небрежности наехала на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Женщину признали виновной в ДТП.
Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую помощь.
Дело получило резонанс после того, как судмедэкспертиза нашла в крови погибшего мальчика алкоголь, соответствующий сильному опьянению. Позже этот вывод опровергли после комплексного исследования. Против судмедэксперта, нарочно загрязнившего кровь ребенка спиртообразующей микрофлорой, завели дело о халатности. Расследование по этому факту продолжается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: