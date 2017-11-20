Защита сбившей ребенка в Балашихе Алисовой обжаловала приговор

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Защита Ольги Алисовой, приговоренной к трем годам колонии-поселения из-за смерти мальчика при ДТП в Балашихе, обжаловала приговор.

"Я обжаловала приговор, прошу направить дело на пересмотр", – цитирует адвоката Наталью Куракину РИА Новости.

Ранее суд направил в адвокатскую контору, где зарегистрирована Куракина, материалы о допущенных ею в ходе процесса нарушениях. Суть претензий не уточняется.

Как установил суд, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris из-за небрежности наехала на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Женщину признали виновной в ДТП.

Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую помощь.

Дело получило резонанс после того, как судмедэкспертиза нашла в крови погибшего мальчика алкоголь, соответствующий сильному опьянению. Позже этот вывод опровергли после комплексного исследования. Против судмедэксперта, нарочно загрязнившего кровь ребенка спиртообразующей микрофлорой, завели дело о халатности. Расследование по этому факту продолжается.