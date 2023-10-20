В Санкт-Петербурге арестовали трех фигурантов дела о нападениях на прохожих

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Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 17 декабря фигуранта дела о нападениях на прохожих. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сеймура Мухтарова подозревают в возбуждении ненависти и вражды, согласно статье 282 УК РФ. Обвинение ему пока не предъявлялось.

Суд установил, что фигурант вместе с другими лицами находился у ТРЦ "Континент" и публично призывал к применению насилия в отношении русских. В составе группы лиц он избивал прохожих и снимал происходящее на камеру, после чего выкладывал видео в телеграм-канале.

По данным телеграм-канала ГСУ СКР по городу, были также заключены под стражу еще два несовершеннолетних фигуранта. Им предъявили обвинения по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Уточняется, что пока установлена причастность к преступлениям четырех человек.

Первого фигуранта полицейские задержали утром 16 октября – 18-летнего гражданина России, проживающего на Московском шоссе.

Задержанный утверждал, что сам якобы не принимал участия в драках, а лишь выкладывал видео в личном телеграм-канале.

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