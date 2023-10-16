В Санкт-Петербурге задержали фигуранта дела о нападениях на прохожих

Фото: vk.com/spb__police

В Санкт-Петербурге задержали одного из фигурантов уголовного дела о нападениях на прохожих. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело было возбуждено после публикации в Сети видеороликов с кадрами избиений случайных людей возле торговых центров и метро. На них группа молодых людей оскорбляла и била прохожих руками и ногами.

Утром 16 октября сотрудники полиции задержали одного из участников группы – 18-летнего гражданина России, проживающего на Московском шоссе. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Как следует из видео пресс-службы, задержанный утверждал, что сам якобы не принимал участия в драках, а лишь выкладывал видео в личном телеграм-канале.

Ранее около столичного торгового центра "Афимолл Сити" произошла драка между 4 мужчинами. В результате случившегося один мужчина погиб. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Драка произошла на станции метро "Мичуринский проспект"