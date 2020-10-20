Семья Ефремова отказалась примириться с родственниками погибшего в ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семья артиста Михаила Ефремова отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП. Об этом в эфире телеканала Москва 24 заявил адвокат троих потерпевших Александр Добровинский.

Защитник подчеркнул, что потерпевшие были готовы обсуждать этот вопрос. Переговоры продолжались до воскресенья, однако затем по инициативе семьи Ефремова были прекращены.

По словам Добровинского, он обсуждал с адвокатом актера Андреем Алешкиным возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову.

Семья Ефремова отказалась от переговоров о примирении с потерпевшими по делу о ДТП

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.

Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремову было назначено наказание в виде восьми лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, его обязали возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.