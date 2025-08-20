Верховный суд разрешил посуточную аренду домов

Фото: 123RF/bad_panda

Верховный суд России разрешил посуточную сдачу домов в аренду, сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Инстанция рассматривала дело жителя горнолыжного курорта Шерегеш, который построил на своем участке жилой дом и комплекс, включающий в себя бассейн, сауну и хамам. Земельный участок, на котором расположены эти постройки, имеет категорию "туристическое обслуживание, общественное использование объектов капитального строительства, отдых (рекреация)".

Однако прокуратура обнаружила, что дом используется в качестве гостиницы. В связи с тем, что к отелям предъявляются более строгие требования, чем к жилым домам, прокурор обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц с требованием запретить сдачу дома в краткосрочную аренду.

Суды трех инстанций поддержали данное требование, но Верховный суд РФ отменил их решения, признав право владельца на сдачу дома в аренду посуточно. Согласно окончательному решению, закон не ограничивает возможность получения дохода от сдачи в аренду собственной жилой недвижимости без оговорок о ее сроках.

"Поскольку по договору краткосрочного найма жилого помещения оно предоставляется для проживания в нем, предоставление его гражданам в пользование на срок не является оказанием гостиничных услуг и не противоречит существу законодательного регулирования найма жилых помещений", – говорится в документах.

Ранее в Совфеде России призвали разработать официальный онлайн-сервис для безопасной аренды жилья. Предполагается, что на нем будут проверять документы участников сделки. Как заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин, необходимость нововведения связана с ростом случаев мошенничества с жильем. Только в 2024 году в крупных городах было принято свыше 30 тысяч заявлений по фактам обмана.