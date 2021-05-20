Суд арестовал бывшую главу департамента Минпромторга Колотилову

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Бывшая глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства промышленности и торговли РФ Ольга Колотилова арестована по делу о мошенничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы.

"Суд избрал в отношении Колотиловой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

Ранее Следственный комитет ходатайствовал о заключении Колотиловой под стражу.

Аналогичную меру пресечения суд попросил избрать для замначальника департамента Ольги Покидышевой.

