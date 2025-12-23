Певец Барри Манилоу отменил концерты из-за рака легких

Фото: AP Photo/Invision/Rob Grabowski

Певец Барри Манилоу отменил январские концерты из-за рака легких и предстоящей операции. Артист написал об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Томография показала, что в моем левом легком обнаружено раковое образование, которое необходимо удалить", – написал певец.

По словам 82-летнего Манилоу, он 6 недель болел бронхитом, после чего в ходе осмотра была выявлена онкология. Исполнитель добавил, что ему повезло, поскольку рак был найден на ранней стадии, что не требует "никакой химиотерапии".

"Только куриный суп и повторные просмотры "Я люблю Люси", – заключил Манилоу.

Уточняется, что певец планирует возобновить выступления в Лас-Вегасе в феврале.

Артист занимается музыкой уже более 60 лет. За свою карьеру он выпустил 31 студийную пластинку. Среди его хитов – Copacabana, Looks Like We Made It, Can’t Smile Without You и другие.

