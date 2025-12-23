ГД приняла закон об увеличении штрафов за навязывание услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы РФ приняли закон об увеличении штрафов за навязывание услуг.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Группа депутатов внесла законопроект на рассмотрение в мае этого года.

Ранее Госдума приняла закон, который поэтапно ужесточает правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями (МФО) и направлен на защиту прав заемщиков и снижение долговой нагрузки.

Закон также вводит ограничения на количество одновременно действующих договоров. С 1 октября 2026 года россияне смогут иметь не более двух займов с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый, с 1 апреля 2027 года – только один договор с полной стоимостью более 100% годовых.

