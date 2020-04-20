Приговор участнику несогласованной акции 27 июля Суровцеву оставили без изменений

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Мосгорсуд оставил прежней меру пресечения в отношении Сергея Суровцева, который напал на сотрудника Росгвардии во время несогласованного митинга 27 июля 2019 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд апелляционной инстанции постановил оставить приговор в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии без изменений.

"Суд апелляционной инстанции постановил приговор Тверского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – отметили в пресс-службе Мосгорсуда.

28 ноября 2019 года участник несогласованной акции Сергей Суровцев был задержан. Его подозревали в нападении на сотрудника Росгвардии. Личность задержанного была установлена в результате просмотра записей с видеокамер.

Суровцева подозревали в том, что он ударил росгвардейца секцией металлического ограждения, после чего попытался заблокировать других представителей правоохранительных органов. 29 ноября Следственный комитет РФ запросил арест для Суровцева.

24 декабря произошло слушание по этому делу в Тверском районном суде. Согласно статье "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни", Суровцева приговорили к 2,5 годам лишения свободы.