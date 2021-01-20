Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд продлил до 24 апреля 2021 года срок содержания под стражей бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Аналогичная мера применена к отцу Арашукова, Раулю.

"Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля 2021 года в отношении Рауфа Арашукова и Рауля Арашукова", – уточнили в пресс-службе суда.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Он является подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Что касается Рауля Арашукова, то его подозревают в причастности к хищению природного газа "Газпрома". Сообщается, что речь идет о сумме ущерба в размере 30 миллиардов рублей.