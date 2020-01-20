СК просит продлить арест Абызова до 26 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Следственный комитет просит Басманный суд столицы продлить арест экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.
"В суд поступило ходатайство следователя о продлении в отношении Абызова меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 марта. Дата заседания будет назначена в ближайшее время", – сказала Морозова.
В сентябре экс-министру предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей. С марта 2019 года он находится под арестом из-за расследования другого уголовного дела – о мошенничестве и создании преступного сообщества.
По данным следствия, преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Высокопоставленный чиновник с партнерами якобы продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм. Вину он отрицает.
С 1993 года Абызов занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса.
В 2011 году он стал инициатором создания и координировал работу общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева. С 18 января по май 2012 года являлся советником президента РФ. А в мае 2012 года стал министром РФ по координации деятельности "Открытого правительства". Но в мае 2018 года Абызов лишился поста министра в связи с упразднением должности.
На 2018 год состояние бывшего министра достигало 600 миллионов долларов. Он занял 162-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018".