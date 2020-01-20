СК просит продлить арест Абызова до 26 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следственный комитет просит Басманный суд столицы продлить арест экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

"В суд поступило ходатайство следователя о продлении в отношении Абызова меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 марта. Дата заседания будет назначена в ближайшее время", – сказала Морозова.

В сентябре экс-министру предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей. С марта 2019 года он находится под арестом из-за расследования другого уголовного дела – о мошенничестве и создании преступного сообщества.

По данным следствия, преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Высокопоставленный чиновник с партнерами якобы продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм. Вину он отрицает.

С 1993 года Абызов занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса.

В 2011 году он стал инициатором создания и координировал работу общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева. С 18 января по май 2012 года являлся советником президента РФ. А в мае 2012 года стал министром РФ по координации деятельности "Открытого правительства". Но в мае 2018 года Абызов лишился поста министра в связи с упразднением должности.

На 2018 год состояние бывшего министра достигало 600 миллионов долларов. Он занял 162-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018".