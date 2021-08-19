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Технологии

16:27

Московский суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей

суды технологии

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать на 17 миллионов рублей компанию Facebook за неудаление запрещенного контента и призывы к экстремизму. Об этом сообщили в суде.

"Таганский суд Москвы оставил без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района от 10 июня, которыми компания Facebook была признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и оштрафована в общей сложности на 17 миллионов рублей", – сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

В мае Facebook оштрафовали на 26 миллионов рублей по восьми протоколам за неудаление запрещенного контента, а в июле сумма штрафов составила 6 миллионов.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 2 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

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