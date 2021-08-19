Ученый Куранов обжаловал свой арест по делу о госизмене

Фото: ТАСС/Пресс-служба Лефортовского суда

Гендиректор и главный конструктор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) Александр Куранов обжаловал решение суда о своем аресте по делу о госизмене. Это следует из базы дел Мосгорсуда.

Мера пресечения была обжалована защитой Куранова в среду, 18 августа. Дата рассмотрения жалобы пока не определена.

12 августа Лефортовский суд Москвы арестовал Куранова на два месяца. По некоторым данным, ученого подозревают в передаче научных разработок представителям иностранных спецслужб.

По информации открытых источников, Куранов является доктором технических наук и профессором кафедры систем и технологий управления СПбПУ.