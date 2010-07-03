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13:27

Суд отклонил иск расстроенного рекламой Reebok москвича

суды

13:27

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Фото: instagram.com

Иск директора столичного пиар-агентства Олега Воронина, решившего, что рекламная кампания Reebok принесла ему нравственные страдания, отклонил Кунцевский суд, передает Агентство "Москва".

На заседании был представитель истца, уточнивший, почему его клиент счел рекламу пропагандой деструктивных идей.

"У Воронина растет дочь и ей постоянно нужно объяснять несостоятельность таких идей. Это бьет по его нравственному состоянию. Продвижение идей феминизма бьет по институту семьи", – заявил представитель пиар-директора.

В иске Воронин требовал возместить ему компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Он также попросил принести ему извинения, но на заседание не пришел.

Со слов представителя ответчика, истец не обосновал сумму морального вреда и вину ответчика. Кроме того, Воронин не доказал факт нарушения прав.

В феврале российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию "Ни в какие рамки", ставшую частью международного промоушена. Она должна была развеять мифы о традиционных женских и мужских занятиях.

Лицом акции стала создательница феминистского телеграм-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова. Ее фотография в Instagram вызвала широкое общественное обсуждение из-за подписи "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Позже материалы удалили.

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суды

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