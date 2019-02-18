Суд рассмотрит иск о компенсации морального вреда из-за рекламы Reebok

Фото: instagram.com

Кунцевский суд Москвы в начале марта проведет предварительные слушания по иску директора столичного пиар-агентства Олега Воронина к ООО "Адидас" о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей из-за рекламы Reebok. Об этом сообщили в суде.

"4 марта в 14:00 мск Кунцевский суд проведет беседу по иску", – сказал представитель суда, передает ТАСС.

Воронин считает, что действия ООО "Адидас" нарушают его права. Он утверждает, что в связи с данной рекламой ему причинены нравственные страдания и вред душевному здоровью. По его словам, концепция рекламной кампании Reebok портит имидж индустрии пиара и снижает количество потенциальных клиентов. Истец просит суд обязать ООО "Адидас" принести ему извинения за оскорбительную рекламу и взыскать с ответчика 200 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Вечером 7 февраля на странице Reebok в Instagram появились постеры с фотографиями участниц рекламного проекта #нивкакиерамки – кандидата в мастера спорта по боксу Изабели Магкоевой, бойца ММА Юстыны Грачык, чемпионки Европы по спортивной борьбе Анжелики Пиляевой и создательницы телеграм-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой. Кроме фото, фанаты бренда могли насладиться и видео на Youtube, где эти девушки рассказывали о проблемах, с которыми столкнулись в "традиционно мужских видах спорта". Она появилась как российский вариант глобальной кампании Be More Human ("Будь человечнее").

Однако до ролика многие пользователи не дошли. Внимание остановилось на слоганах, которые украшали фотографии участниц проекта. Они-то и возмутили общественность. Из-за высказываний вроде: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо" или "Прикрыла соски, чтобы вы не порезались" в комментариях под постом разыгралась бурная дискуссия.

Позже головной офис Reebok открестился от скандальной рекламы в России. Как заявил официальный представитель компании Дэниел Сарро, руководство Reebok не согласовывало скандальную феминистскую рекламу, запущенную в России. Он отметил, что акция "Be more human" была запущена в 2018 году. Сарро также добавил, что специалист по маркетингу бренда Александр Голофаст, ответственный за запуск рекламы, уволен.