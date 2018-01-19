Державшие детей на цепи супруги из Калифорнии не признали вину

19 января, 11:33
Фото: AP/Pool Los Angeles/Gina Ferazzi
Муж и жена из Калифорнии, державшие своих детей в заточении, не признали вину.
Слушания по делу Турпинов прошли 18 января, передает телеканал CNN. Освобождение под залог каждого из обвиняемых составляет 12 миллионов долларов. Следующее судебное заседание должно пройти 23 февраля.
По словам прокурора, дети были крайне истощены, что сказалось на их умственных способностях. Некоторые из них не знали, кто такой полицейский. Если мужа и жену признают виновными по всем пунктам, их может ждать пожизненное лишение свободы.
16 января стало известно, что супруги из города Перрис в Калифорнии держали взаперти 13 своих детей, некоторых из которых приковали цепью к кровати. 17-летняя девочка сбежала из дома и позвонила в полицию. По прибытии на место происшествия полицейские увидели 12 ее братьев и сестер в возрасте от 2 до 29 лет, из них шестеро несовершеннолетних.
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