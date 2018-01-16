Супруги в США держали на цепи 13 детей

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Супруги из города Перрис в Калифорнии держали взаперти 13 своих детей, некоторых из них оказались прикованы цепью к кровати.

17-летней девочке удалось сбежать из дома. Добравшись до телефона, она позвонила в полицию, сообщает "Газета.ру". Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели 12 ее братьев и сестер в возрасте от 2 до 29 лет, из них несовершеннолетних было шестеро. В полиции подчеркнули, что дети были грязными и недоедали.

Мужа и жену задержали, их обвинили в пытках и в угрозе жизни детей. Дети находятся на медобследовании.