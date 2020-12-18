Женщину в Волгоградской области приговорили к 5 годам колонии за финансирование терроризма

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Жительница Волгоградской области Мария Подобедова получила 5 лет колонии общего режима за финансирование "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает ТАСС.

Приговор вынес Южный окружной военный суд. По данным следствия, в августе–сентябре 2016 года Подобедова перечислила 10,5 тысячи рублей на счет, который ей указал член террористической организации. Рассмотрев дело, суд признал женщину виновной содействии террористической деятельности.

"Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима", – сообщили в пресс-службе суда.



Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Ранее жителя Дагестана Динислама Шамаева приговорили к 7 годам колонии по делу о финансировании терроризма. Кроме того, Шамаев должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.