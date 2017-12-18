Суд отложил рассмотрение дела "бога Кузи" из-за неявки подсудимых

18 декабря, 16:04
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Рассмотрение дела организатора секты "бога Кузи" и его соучастников отложили. Пресненский суд Москвы рассмотрит его 11 января 2018 года в 14:00.
Перенос связан с неявкой двух подсудимых, сообщает РИА Новости.
Ранее столичная прокуратура утвердила обвинение по делу "бога Кузи" – 40-летнего уроженца Подмосковья – Андрея Попова за организацию секты и мошенничество. Арест ему продлили до 28 мая 2018 года. По делу проходят пять соучастников Попова − жителей московского региона в возрасте от 26 до 65 лет.
Следствие установило, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту. Ее деятельность связана с причинением вреда здоровью людей. В секте была строгая иерархия, и Попов стал ее главой, якобы наделенным "божественным знанием и силой". Сектанты активно применяли телесные наказания, руководители секты поощряли причинение зла "неверным", которых сами называли "демонами".
Мужчина и его сообщники похитили у членов секты более семи миллионов рублей под предлогом организации религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, литературы, предметов культа и строительства храма. В московских квартирах пособников Попова изъяли деньги, специфическую литературу и экзотических животных.
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