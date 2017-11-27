Столичная прокуратура утвердила обвинение по делу "Бога Кузи"

27 ноября, 14:02
Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "Бога Кузи" − лидера религиозной секты Андрея Попова, а также пяти его сообщников.
Как сказано в сообщении Генпрокуратуры, которое передает "Интерфакс", прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца Московской области, обвиняемого в создании "религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью", а также в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Вместе с Поповым, отметили в ведомстве, по делу проходят пять его соучастников − жителей московского региона в возрасте от 26 до 65 лет.
"С целью систематического совершения тяжких преступлений корыстной направленности, облачившись в одеяние священнослужителя, он провозгласил себя владыкой Романом − "Богом Кузей", тем самым обманывая граждан и злоупотребляя их доверием", − заявили в Генпрокуратуре.
По данным следствия, в сентябре 2007 года Попов основал в Москве секту со строгой иерархией, став ее руководителем, якобы наделенным "божественным знанием и силой".
Затем мужчина и его сообщники похитили у членов секты более семи миллионов рублей под предлогом организации религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, литературы, предметов культа и строительства храма.
Уточняется, что после вручения обвинительного заключения уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд Москвы.
Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста "богу Кузе" Андрею Попову. Во время обысков при задержании у него изъяли 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов.
Секта "бога Кузи" – незарегистрированная религиозная организация, действовавшая в России с 2000-х годов. Андрей Попов также известен под именем "епископ Роман". Сектанты активно применяли телесные наказания. Руководители секты поощряли причинение зла "неверным", которых сами называли "демонами".
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