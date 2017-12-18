Суд отклонил апелляцию АФК "Система" о взыскании 136,3 миллиардов рублей

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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил без изменений решение Арбитража Башкирии, обязавшего АФК "Система" выплатить 136,3 миллиардов рублей с пользу "Башнефти" по иску "Роснефти".

В АФК "Система" намерены оспорить это решение в кассационной инстанции. "Данное решение абсолютно необоснованно, мы будем его оспаривать", – цитирует представителя АФК ТАСС.

"Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей, оценив в эту сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. "Система" сочла претензии необоснованными.

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти", снизив сумму компенсации до 136,3 миллиардов рублей.

8 декабря АФК "Система" подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 миллиардов рублей о возмещении ущерба. В компании посчитали, что в течение 2017 года "Роснефть" и "Башнефть" предпринимали недобросовестные действия для разрушения корпоративной стоимости АФК и доведения ее до банкротства.

Этому предшествовал иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 131,6 миллиарда рублей. В заявлении говорится, что дивиденды на такую сумму компания вывела из "Башнефти" с 2009 по 2014 год.