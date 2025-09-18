Адвокат Добровинский рассказал, почему никогда не проигрывает в судах

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Адвокат и писатель Александр Добровинский заявил Москве 24, что никогда не проигрывает в судах, потому что не берется за проигрышные дела.

По его словам, существуют негласные адвокатские законы. Например, в суде нельзя задавать вопрос противоположной стороне или свидетелю, не зная ответа.

"Дело в том, что если ты задаешь вопрос и не знаешь ответа, то ответ, который ты получишь от свидетелей или от кого-то еще, он может тебе идти в пику", – пояснил Добровинский.

Если правозащитник знает ответ, а человек, которого он допрашивал, соврал, то адвокату это идет только на пользу, добавил он.

До этого Добровинский рассказал, что во время собеседования задает кандидатам вопросы на логику. В качестве примера он привел вопрос: если в классе 70% учат английских язык, а 80% – французский, то какой процент учеников учит оба языка? С его слов, задача призвана показать логическое мышление и "выйти из кокона".

