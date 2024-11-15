Адвокат Добровинский опроверг информацию о розыске Киркорова из-за штрафов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг информацию об объявлении исполнителя в розыск. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарий представителя артиста.

Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что судебные приставы объявили Киркорова в розыск более чем из-за 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Якобы артист задолжал 24 тысячи рублей.

Добровинский считает, что журналисты, распространившие подобную информацию, пошутили. По его словам, артист ни разу не садился за руль автомобиля.

"Последний раз я его видел на трехколесном велосипеде, но за это штрафы не дают", – добавил правозащитник.

В свою очередь, пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская в разговоре с "Газетой.ру" также опровергла информацию об объявлении артиста в розыск. Как она утверждает, все долги были оплачены, предоставив скриншот с сайта "Помощник водителя", где можно посмотреть штрафы ГИБДД. На снимке видно, что задолженность певца составляет 0 рублей.

Ранее с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам. Речь шла о задолженности за 2022 год в размере 7 972 985 рублей, а также госпошлины в доход бюджета столицы в размере 24 032 рубля.

