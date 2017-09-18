Суд продолжит рассматривать дело Улюкаева 20 сентября

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Рассмотрение дела в отношении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов, отложили до 20 сентября, сообщает Агентство "Москва". Судебное заседание пройдет в 10:00.

Ранее в суде допросили свидетеля по делу – сотрудника ФСБ Алексея Калугина, который участвовал в задержании Улюкаева.

Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела по существу 16 августа. Улюкаев свою вину не признает, обвиняя главу "Роснефти" Игоря Сечина в "провокации взятки".

Следствие полагает, что Улюкаев получил два миллиона долларов за выданную ведомством положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить госпакет акций "Башнефти". Саму сделку оспаривать не планируется.