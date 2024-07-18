Музыкант Лик Майкл Трэвис арестован по делу о сбыте наркотиков

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хамовнический районный суд Москвы признал виновным второго фигуранта по делу о сбыте наркотиков в крупном размере американского музыканта Лика Майкла Трэвиса. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

По его данным, американцу вменяется уголовная статья "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Трэвиса заключили под стражу на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, фигуранта Веронику Грабанчук суд признал виновной в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на 8 лет.

Ранее суд в Астрахани приговорил к 20 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана за незаконный сбыт наркотиков, от которых были госпитализированы 14 человек. По версии следствия, осужденный купил наркотики для их дальнейшего сбыта осенью 2023 года.