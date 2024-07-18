18 июля, 17:19Происшествия
Музыкант Лик Майкл Трэвис арестован по делу о сбыте наркотиков
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Хамовнический районный суд Москвы признал виновным второго фигуранта по делу о сбыте наркотиков в крупном размере американского музыканта Лика Майкла Трэвиса. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
По его данным, американцу вменяется уголовная статья "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Трэвиса заключили под стражу на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, фигуранта Веронику Грабанчук суд признал виновной в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на 8 лет.
Ранее суд в Астрахани приговорил к 20 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана за незаконный сбыт наркотиков, от которых были госпитализированы 14 человек. По версии следствия, осужденный купил наркотики для их дальнейшего сбыта осенью 2023 года.
Столичный суд приговорил к 13 годам колонии музыканта из США Лика за сбыт наркотиков