Продюсер Насибулин заключен под стражу по делу о мошенничестве

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Продюсер Рушан Насибулин арестован Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга до 27 августа, передает ТАСС.

17 июля экономическая полиция главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти провела обыски в поселке Лисий Нос. Вместе с Насибулиным был задержан предприниматель Александр Внучкин.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, речь идет о хищении 20 миллионов рублей при работе по госконтракту с Минпромторгом. Отдельно отмечается, что к делу имеет отношение разработка технологий при производстве мембранных непромокаемых тканей для гражданской текстильной промышленности.

Насибулин известен, в частности, как сопродюсер картин Алексея Германа-старшего "Трудно быть богом" и Алексея Германа-младшего "Довлатов".