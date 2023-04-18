На Google составлен новый протокол за неудаление запрещенной информации

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Мировой судебный участок района Таганского в Москве рассмотрит протокол за отказ от удаления запрещенной информации, который был составлен на компанию Google. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судебное заседание назначено на 20 апреля", – рассказал собеседник агентства.

Компании предъявлено обвинение по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ". Ей грозит штраф до 4 миллионов рублей.

Ранее мировой суд Таганского района столицы вынес решение о признании законным наложенный на компанию Google оборотный штраф в размере более чем 21 миллиард рублей. Компания получила штраф из-за невыполнения условий по удалению фейковой информации о ВС РФ.

13 апреля компания Wikimedia Foundation была оштрафована на 2 миллиона рублей за по той же статье. Компания отказалась удалять статью с названием "Российская оккупация Запорожской области".

