Телеканал "Муз-ТВ" оштрафован на 1 млн рублей за пропаганду гомосексуализма

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Басманный районный суд Москвы оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на 1 миллион рублей за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей, сообщает РИА Новости.
Компанию признали виновной в совершении нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях.
Роскомнадзор посчитал, что телеканал продемонстрировал материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, во время трансляции "Премии Муз-ТВ 20/21". Начало света". На церемонии Филипп Киркоров и рэпер Дава появились в компании полуобнаженных мужчин, а блогер Даня Милохин – в розовом мини-платье.
Ранее глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил, что рассматривать дело о гей-пропаганде на телеканале "Муз-ТВ" начали по их просьбе. По его словам, в июне "Ветераны России" обратились в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести соответствующую проверку.
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