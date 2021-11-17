Телеканал "Муз-ТВ" оштрафован на 1 млн рублей за пропаганду гомосексуализма

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Басманный районный суд Москвы оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на 1 миллион рублей за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей, сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в совершении нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях.

Роскомнадзор посчитал, что телеканал продемонстрировал материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, во время трансляции "Премии Муз-ТВ 20/21". Начало света". На церемонии Филипп Киркоров и рэпер Дава появились в компании полуобнаженных мужчин, а блогер Даня Милохин – в розовом мини-платье.

Ранее глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил, что рассматривать дело о гей-пропаганде на телеканале "Муз-ТВ" начали по их просьбе. По его словам, в июне "Ветераны России" обратились в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести соответствующую проверку.

