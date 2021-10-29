"Ветераны России" заявили, что проверка "Муз-ТВ" организована по их просьбе

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Глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил, что Басманный суд столицы рассмотрит дело о гей-пропаганде на телеканале "Муз-ТВ" по их просьбе. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, в июне "Ветераны России" обратились в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку телеканала из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии "Муз-ТВ".

"Помимо проверки эфира телеканала, мы просили участников премии "Муз-ТВ" привлечь к принудительным работам на срок до одного года либо лишению свободы на тот же срок", – сказал Резяпов.

Он добавил, что такого рода вседозволенность контрольные органы должны пресекать еще до появления на экранах.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В пресс-службе ведомства напомнили, что распространение информации, содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, запрещено среди детей. Кроме того, подобный контент можно транслировать только в ночное время с пометкой "18+". При этом на афишах мероприятия стояла пометка "6+".

