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20:18

Столичный суд арестовал криминального авторитета Ираклия Джабуа

суды происшествия

20:18

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Криминальный авторитет Ираклий Джабуа арестован Тверским судом Москвы, передает РИА Новости.

Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В уголовных кругах Джабуа известен как Ираклий Ростовский. Он уже привлекался к ответственности за мошенничество, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

По информации СМИ, "короновали" Джабуа летом 2014 года, но уже вскоре лишили этих "полномочий", когда тот оказался в СИЗО-5 в Кашире.

Ранее Басманный районный суд продлил арест криминальному авторитету Олегу Шишканову (Медведеву) до 12 декабря. Его задержали в Подмосковье в июле этого года. По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

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