Дело против экс-главы Ростовского облсуда признали законным

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Верховный суд России признал законным решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, которая дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Об этом пишет ТАСС.

"В удовлетворении административного искового заявления Елены Золотаревой отказать", – огласил решение суд.

Отмечается, что Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову арестовали в Москве в рамках уголовного дела о получении семи взяток.

Ранее Мосгорсуд приговорил экс-судью Арбитражного суда столицы Елену Кондрат к 9 годам колонии за взяточничество. Помимо этого, Кондрат назначили штраф в размере 77,9 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили в 2021 году. По версии следователей, Кондрат предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других.

"Московский патруль": Мосгорсуд приговорил экс-судью Кондрат к 9 годам колонии