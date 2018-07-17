Адвокаты обжалуют арест экс-главы столичного СК Дрыманова

17 июля, 21:04
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Защита бывшего главы столичного управления Следственного комитета Александра Дрыманова обжалует его арест. Об этом заявил адвокат Денис Кобелев, сообщает Агентство "Москва".
Защитник добавил, что не вправе комментировать какие-либо обстоятельства дела без разрешения следствия. 16 июля Лефортовский суд арестовал генерала до 12 сентября.
Дрыманова обвиняют в получении двух взяток, одна из которых составила 10 тысяч евро. Свою вину бывший глава регионального управления СК не признает.
Генерала задержали сотрудники ФСБ. Его дело расследуется параллельно с другими делами о коррупции в Следственном комитете, в частности с делами о взятках, полученных от "вора в законе" Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.
В рамках этого дела уже осужден бывший глава управления собственной безопасности СК Михаила Максименко. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей.
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