Адвокаты обжалуют арест экс-главы столичного СК Дрыманова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Защита бывшего главы столичного управления Следственного комитета Александра Дрыманова обжалует его арест. Об этом заявил адвокат Денис Кобелев, сообщает Агентство "Москва".

Защитник добавил, что не вправе комментировать какие-либо обстоятельства дела без разрешения следствия. 16 июля Лефортовский суд арестовал генерала до 12 сентября.

Дрыманова обвиняют в получении двух взяток, одна из которых составила 10 тысяч евро. Свою вину бывший глава регионального управления СК не признает.

Генерала задержали сотрудники ФСБ. Его дело расследуется параллельно с другими делами о коррупции в Следственном комитете, в частности с делами о взятках, полученных от "вора в законе" Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

В рамках этого дела уже осужден бывший глава управления собственной безопасности СК Михаила Максименко. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей.