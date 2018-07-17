Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Представитель Жерара Депардье заявил, что информация судебных приставов Мордовии о неуплаченных налогах актера – PR-акция. Об этом сообщает "Москва 24".

По словам источника, задолженность в одну тысячу 113 рублей была оплачена еще в конце июня, а имущества, которое мордовские приставы хотели арестовать, у Депардье в Саранске вовсе нет.

Обещание подарить квартиру Депардье региональные власти так и не выполнили, заявил представитель актера. В настоящее время Жерар Депардье прописан в Саранске в доме друга, а его единственная квартира на территории России находится в Грозном.

Представитель Жерара Депардье назвал информацию о долгах актера pr-акцией

Ранее судебные приставы Саранска не смогли взыскать с Депардье задолженность по налогам, так как не смогли найти имущество, на которое можно наложить арест.