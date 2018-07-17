17 июля, 14:18
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Представитель Жерара Депардье заявил, что информация судебных приставов Мордовии о неуплаченных налогах актера – PR-акция. Об этом сообщает "Москва 24".
По словам источника, задолженность в одну тысячу 113 рублей была оплачена еще в конце июня, а имущества, которое мордовские приставы хотели арестовать, у Депардье в Саранске вовсе нет.
Обещание подарить квартиру Депардье региональные власти так и не выполнили, заявил представитель актера. В настоящее время Жерар Депардье прописан в Саранске в доме друга, а его единственная квартира на территории России находится в Грозном.
Представитель Жерара Депардье назвал информацию о долгах актера pr-акцией
Ранее судебные приставы Саранска не смогли взыскать с Депардье задолженность по налогам, так как не смогли найти имущество, на которое можно наложить арест.
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