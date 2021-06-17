Второго фигуранта дела о пожаре на АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

08:10
Фото: ТАСС/Ростислав Нетисов
В Новосибирске инженера автозаправки, на которой произошел крупный пожар, отправили под домашний арест. Такое решение принял Центральный районный суд Новосибирска, передает ТАСС.
"В отношении обвиняемого Киселя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 дней, то есть до 14 августа", – говорится в сообщении.
Ранее суд на два месяца арестовал директора автозаправочной станции в Новосибирске, где произошел пожар.
ЧП произошло 14 июня на автогазозаправке, расположенной в Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В результате инцидента пострадали 35 человек.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в центральный аппарат СК для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего.
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