Убийцам фигуриста Тена дали 18 лет колонии

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты признал Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова виновными в убийстве олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена, сообщает РИА Новости. Их приговорили к 18 годам колонии.

Спортсмен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых он застал за кражей зеркал с его автомобиля.

На скамье подсудимых оказались три человека. Армана Кудайбергенова обвинили в краже, разбое и убийстве, Киясова – в разбое и убийстве, а Жанара Толыбаева – в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.

Тен умер из-за кровопотери после нанесенного колото-резаного ранения. Во время экспертизы у фигуриста установили две колото-резанные раны, малокровие внутренних органов и отек мозга.

Несколько дней назад один из обвиняемых по делу об убийстве спортсмена в суде извинился перед родными олимпийского призера.