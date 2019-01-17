Убийцам фигуриста Тена дали 18 лет колонии

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты признал Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова виновными в убийстве олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена, сообщает РИА Новости. Их приговорили к 18 годам колонии.
Спортсмен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых он застал за кражей зеркал с его автомобиля.
На скамье подсудимых оказались три человека. Армана Кудайбергенова обвинили в краже, разбое и убийстве, Киясова – в разбое и убийстве, а Жанара Толыбаева – в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.
Тен умер из-за кровопотери после нанесенного колото-резаного ранения. Во время экспертизы у фигуриста установили две колото-резанные раны, малокровие внутренних органов и отек мозга.
Несколько дней назад один из обвиняемых по делу об убийстве спортсмена в суде извинился перед родными олимпийского призера.
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