Экс-министр Улюкаев занялся йогой в "Кремлевском централе"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, занялся йогой в следственном изоляторе.

Ему передали коврик для йоги. Как сообщает Агентство "Москва", экс-чиновник находится в бодром настроении, у него все хорошо.

Содержится Улюкаев в изоляторе "Кремлевский централ" на территории "Матросской тишины". Его соседями по камере стали фигуранты уголовных дел по экономическим преступлениям.

15 декабря Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку в два миллиона долларов. По версии следствия, она получена за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению пакета акций "Башнефти". Бывшему министру запретили занимать госдолжности.