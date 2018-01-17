Священника Грозовского приговорили к 14 годам колонии за педофилию

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Отстраненного от служения священника РПЦ Глеба Грозовского приговорили к 14 годам колонии строгого режима за педофилию.

По данным суда, Грозовский в 2009 и 2013 годы надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Грозовский также должен будет выплатить каждой из трех потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима, защита настаивала на оправдании, передает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении священника возбудили осенью 2013 года. Грозовский скрывался от следствия в Израиле и в 2016 году был экстрадирован, поэтому решение об аресте выносилось заочно. В Израиле он пытался получить гражданство, но ему отказались. Священник заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации.