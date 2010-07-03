Экс-хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве

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Кузьминский суд Москвы заключил под стражу хоккеиста, бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова, сообщает РБК.

Его арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие просило поместить спортсмена под стражу. Он находился в федеральном розыске, так что обвинение предъявили заочно.

Мусатова задержали 15 сентября. Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов.

В пресс-службе ГУ МВД РФ Москвы, в свою очередь, рассказали о задержании подозреваемого в хищении денег мошенническим путем. По данным правоохранителей, в январе 2018 года злоумышленник арендовал офис на Малом Кисловском переулке. Вместе с двумя знакомыми он оборудовал его под банковское помещение.

С местным жителем мужчина договорился о том, что обменяет его 45 миллионов рублей на один из видов криптовалюты по заниженной стоимости. Потерпевший передал средства сообщникам подозреваемого.

Один из них забрал деньги и скрылся. Впоследствии преступники поделили похищенное между собой. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Были задержаны двое подозреваемых. Один уже находится под домашним арестом.