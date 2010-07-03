Хоккеиста Мусатова задержали по делу о мошенничестве

17:47
17:47
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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова. Он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов, сообщает ТАСС.
Источник, близкий к следствию, заявил, что спортсмен находился в федеральном розыске. Ему было предъявлено обвинение заочно.
"В Москве задержан находящийся ранее в федеральном розыске Игорь Максимович Мусатов. Он обвиняется в совершении мошенничества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Мусатов задержан, в понедельник будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения", – рассказали агентству.
По версии следствия, Мусатов действовал в составе организованной группы. В начале 2018 года он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и совершение сделок с криптовалютой.
Адвокат обвиняемого Александр Карабанов заявил, что его подзащитный вину отрицает.
Игорь Мусатов – российский хоккеист, бывший нападающий словацкого клуба "Слован", выступающего в КХЛ. Воспитанник хоккейной школы "Спартака".
В 2017 году россиянина Александра Винника задержали в Греции по запросу США. Там его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Россия добивается выдачи Винника.
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