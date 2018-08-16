Суд перевел под домашний арест активистку "Нового величия"

16 августа, 18:03
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Активистку неформальной организации "Новое величие" Анну Павликову перевели под домашний арест. Решение принял Дорогомиловский суд Москвы, передает Агентство "Москва".
"Ходатайство следователя удовлетворить, изменить в отношении обвиняемой Павликовой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", – огласила решение судья Ирина Деваева.
Павликову обвиняют в экстремизме.
Ранее прокурор поддержал ходатайство Следственного комитета о переводе Павликовой из СИЗО под домашний арест.
В марте были арестованы девять активистов движения "Новое величие". Их обвинили в организации экстремистского сообщества.
По словам обвиняемых, движение возглавляли внедренные сотрудники правоохранительных органов, которые пытались спровоцировать людей на правонарушения.
Также по данному делу проходят Мария Дубовик, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле держат на контроле дело Павликовой, однако сейчас идет судебный процесс, в который Владимир Путин вмешиваться не может.
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