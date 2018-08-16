Прокурор поддержал просьбу СК о переводе активистки Павликовой под домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Прокурор поддержал ходатайство Следственного комитета о переводе из СИЗО под домашний арест активистки неформальной организации "Новое величие" Анны Павликовой, обвиняемой в экстремизме, сообщает Агентство "Москва". Данное ходатайство рассматривает судья Ирина Деваева.

В марте были арестованы девять активистов движения "Новое величие". Их обвинили в организации экстремистского сообщества.

Активисты обвинения отвергают. По их словам, движение возглавляли внедренные сотрудники правоохранительных органов, которые пытались спровоцировать людей на правонарушения. На данный момент четверо фигурантов дела содержатся под домашним арестом, трое, в том числе 18-летняя Павликова и 19-летняя Дубовик, – в СИЗО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле держат на контроле дело Павликовой, однако сейчас идет судебный процесс, в который Владимир Путин вмешиваться не может.