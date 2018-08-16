Суд вынес приговор бывшему замглавы московского СК Денису Никандрову

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Мосгорсуд приговорил бывшего замглавы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Дениса Никандрова к пяти с половиной годам колонии строгого режима, сообщает Агентство "Москва".

Суд признал его виновным во взяточничестве. Помимо свободы, Никандрова лишили звания генерал-майора юстиции.

В ходе прений сторон гособвинитель Игорь Потапов попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 65 миллионов рублей.

Подсудимому вменялось участие в организованной группе совместно с экс-главой управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко и бывшим руководителем СК РФ по Москве Александром Дрымановым. Общая сумма взятки за покровительство, которую они получили от криминального авторитета Шакро Молодого, составляет миллион долларов.

Посредником между взяткодателями и ее получателями выступал предприниматель Дмитрий Смычковский.

Максименко 20 апреля признали виновным в получении двух взяток и приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей и лишили специального звания полковника юстиции.

26 июля суд огласил приговор в отношении Ламонова и назначил ему пять лет колонии строгого режима, штраф в размере 32,5 миллиона рублей, а также лишил его звания полковника юстиции.