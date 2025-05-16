16 мая, 07:20Шоу-бизнес
Суд отклонил иск к Эдгарду Запашному о защите чести и достоинства
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Гагаринский суд Москвы отклонил иск главы "Альянса защиты животных" Юрия Корецких к дрессировщику и директору Большого московского цирка Эдгарду Запашному о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС заявили в судебной инстанции.
Суд рассмотрел исковое заявление и отказал в полном объеме. Иные детали не приводятся.
Конфликт зоозащитника и дрессировщика возник в феврале прошлого года. Корецких опубликовал в соцсетях видео с кадрами избиения, предположительно, братьями Запашными тигров в столичном цирке.
Затем дрессировщик опубликовал пост с заголовком "Враги внутри России", в котором обвинил Корецкого в причастности к "Правому сектору" (украинская организация, признанная в РФ экстремистской и запрещена).
Зоозащитник направил к Запашному иск о защите чести и достоинства, тот в ответ также подал соответствующее заявление.