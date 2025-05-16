Суд отклонил иск к Эдгарду Запашному о защите чести и достоинства

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гагаринский суд Москвы отклонил иск главы "Альянса защиты животных" Юрия Корецких к дрессировщику и директору Большого московского цирка Эдгарду Запашному о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС заявили в судебной инстанции.

Суд рассмотрел исковое заявление и отказал в полном объеме. Иные детали не приводятся.

Конфликт зоозащитника и дрессировщика возник в феврале прошлого года. Корецких опубликовал в соцсетях видео с кадрами избиения, предположительно, братьями Запашными тигров в столичном цирке.

Затем дрессировщик опубликовал пост с заголовком "Враги внутри России", в котором обвинил Корецкого в причастности к "Правому сектору" (украинская организация, признанная в РФ экстремистской и запрещена).

Зоозащитник направил к Запашному иск о защите чести и достоинства, тот в ответ также подал соответствующее заявление.